Правительство выделило 500 миллионов на достройку Дарницкого моста

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве — на программу заложено 500 млн грн.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

«На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен», — написал премьер.

По его словам, тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен — торги состоятся в середине августа.

Нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram Порядок использования средств, предусмотренных для строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.

Согласно документу, главным распорядителем средств и исполнителем бюджетной программы является Мининфраструктуры.

При этом, получатель бюджетных средств — «Укрзализныця», которая является заказчиком по проекту строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.

Напомним, «Укравтодор» и «Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе железной дороги.

«Укравтодор» заявлял, что имеет возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста скорее киевских властей, для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ.