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Из-за распространения штамма «Дельта» правительство ужесточает правила въезда в Украину

Из-за распространения штамма «Дельта» правительство ужесточает правила въезда в Украину

Кабинет министров внесет изменения в правила пересечения государственной границы Украины: те, кто будет въезжать из России или Индии, после 7 дней пребывания в этих странах будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства 28 июля.

«Новый штамм коронавирус „Дельта“ активно распространяется по Европе, вспышка, вызванная этим штаммом, циркулирует на территории Российской Федерации. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то инфицируется за пределами нашей страны», — сообщил Ляшко.

По его словам, благодаря этим изменениям можно будет сделать более качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя. Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки на территории нашего государства.

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«Стоит заметить, что для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем, возвращение домой будет оставаться беспрепятственным. С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19», — отметил министр.

В то время как иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение «Вдома». Оно начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный результат теста на территории Украины.

По словам Ляшко, таким образом удастся контролировать состояние здоровья путешествующих украинцев и иностранных туристов. В случае положительного теста после пересечения государственной границы человек идет либо на самоизоляцию или на лечение — по необходимости, а эпидемиологи начинают расследование и тестирование всех контактных лиц.

Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, прибывшие из России и Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности ее прекращения.

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По материалам Украинская правда
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