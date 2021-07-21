McLaren представила новый спорткар

Компания McLaren представила новый спортивный автомобиль McLaren 765LT Spider.
Об этом сообщает Car and Driver.
Внутри скоростного спорткара установлен 4-литровый двойной турбодвигатель V-8 с мощностью в 755 лошадиных сил и крутящим моментом 590 Нм.
Автомобиль может разогнаться до 96 км в час за 2,7 секунды. Его максимальная скорость – 280 км в час.
Фото: Car and Driver
Крыша спорткара может подниматься и опускаться всего за 11 секунд.
Отмечается, что всего будет изготовлено 765 экземпляров McLaren 765LT Spider. Стартовая цена одной модели начинается от 388 000 долларов США. Заказы уже доступны.
Фото: Car and Driver
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