OPPO представила новое поколение технологии быстрой зарядки

На мероприятии Flash Charge Open Day компания OPPO показала свои последние достижения в области быстрой зарядки. Вендор также представил свою усовершенствованную технологию Flash Charge, по словам OPPO, способную удовлетворить широкий спектр потребностей даже в экстремальных условиях.

«Разработка технологии OPPO VOOC Flash Charge основана на инновациях во всей системе быстрой зарядки, которая состоит из адаптера для зарядки, зарядного кабеля, PMIC, аккумулятора и многого другого», — сказал главный научный сотрудник OPPO VOOC Flash Charge Джефф Чжан.

По заверению бренда, OPPO всегда ставит в приоритет эффективность и безопасность. Поэтому компания при разработке VOOC Flash Charge внедрила пятикратную систему защиты для повышения безопасности технологии. Кроме этого производитель рассматривает и другие подходы к своей разработке: изучает новые материалы, алгоритмы искусственного интеллекта, дизайн зарядки и другие факторы, которые могут быть использованы для внедрения дальнейших инноваций.

Речь идёт о предохранителе с меньшим сопротивлением, переключателе из нитрида галлия (GaN), композитном токосъёмнике, чипе безопасности аккумулятора, а также его внутреннем дизайне. Кроме того, технология умной зарядки OPPO способна обеспечить заметное улучшение многих аспектов работы аккумулятора, в том числе:

более длительный срок службы аккумулятора, при котором его ёмкость поддерживается на уровне 80% от его первоначальной после 1500 циклов зарядки при обеспечении мощности 65 Вт SuperVOOC и полной зарядки/разрядки;

больше скорость зарядки при определённых сценариях;

балансировка скорости зарядки и температуры смартфона, что даёт возможность пользоваться устройством во время быстрой зарядки без какого-либо дискомфорта.

Что касается зарядки в экстремальных условиях, решение для зарядки при сверхнизкой температуре OPPO использует интеллектуальные алгоритмы для определения оптимальных показателей. Результаты испытаний показывают, что аккумулятор способен повышать температуру с -20℃ до 10℃ всего за десятки секунд, что позволяет заряжать его в обычном режиме. OPPO стремится предоставить пользователям зарядку нового поколения: она разработана для того, чтобы преуспеть в любой ситуации, позволяя заряжать устройства в любое время и в любом месте.