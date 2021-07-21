0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

OPPO представила новое поколение технологии быстрой зарядки

OPPO представила новое поколение технологии быстрой зарядки

На мероприятии Flash Charge Open Day компания OPPO показала свои последние достижения в области быстрой зарядки. Вендор также представил свою усовершенствованную технологию Flash Charge, по словам OPPO, способную удовлетворить широкий спектр потребностей даже в экстремальных условиях.

«Разработка технологии OPPO VOOC Flash Charge основана на инновациях во всей системе быстрой зарядки, которая состоит из адаптера для зарядки, зарядного кабеля, PMIC, аккумулятора и многого другого», — сказал главный научный сотрудник OPPO VOOC Flash Charge Джефф Чжан.

По заверению бренда, OPPO всегда ставит в приоритет эффективность и безопасность. Поэтому компания при разработке VOOC Flash Charge внедрила пятикратную систему защиты для повышения безопасности технологии. Кроме этого производитель рассматривает и другие подходы к своей разработке: изучает новые материалы, алгоритмы искусственного интеллекта, дизайн зарядки и другие факторы, которые могут быть использованы для внедрения дальнейших инноваций.

Речь идёт о предохранителе с меньшим сопротивлением, переключателе из нитрида галлия (GaN), композитном токосъёмнике, чипе безопасности аккумулятора, а также его внутреннем дизайне. Кроме того, технология умной зарядки OPPO способна обеспечить заметное улучшение многих аспектов работы аккумулятора, в том числе:

  • более длительный срок службы аккумулятора, при котором его ёмкость поддерживается на уровне 80% от его первоначальной после 1500 циклов зарядки при обеспечении мощности 65 Вт SuperVOOC и полной зарядки/разрядки;
  • больше скорость зарядки при определённых сценариях;
  • балансировка скорости зарядки и температуры смартфона, что даёт возможность пользоваться устройством во время быстрой зарядки без какого-либо дискомфорта.

Что касается зарядки в экстремальных условиях, решение для зарядки при сверхнизкой температуре OPPO использует интеллектуальные алгоритмы для определения оптимальных показателей. Результаты испытаний показывают, что аккумулятор способен повышать температуру с -20℃ до 10℃ всего за десятки секунд, что позволяет заряжать его в обычном режиме. OPPO стремится предоставить пользователям зарядку нового поколения: она разработана для того, чтобы преуспеть в любой ситуации, позволяя заряжать устройства в любое время и в любом месте.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.