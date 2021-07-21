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Какие расходы должностным лицам следует указать в уведомлении о существенных изменениях в имущественном состоянии

Какие расходы должностным лицам следует указать в уведомлении о существенных изменениях в имущественном состоянии

Уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии должны подавать лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение или у которых должность связана с высоким уровнем коррупционных рисков.

Об этом сообщают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Уведомление подается в течение 10 дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода на более 50 прожиточных минимумов (113,5 тыс. грн в 2021 году).

Например, такими расходами могут быть:

  • оплата обучения, лечения, косметических или туристических услуг;
  • приобретение в собственность, владение, пользование активов, указанных в ч. 1 ст. 46 Закона (например: недвижимость, авто, ценные бумаги, драгоценные украшения);
  • выполнение договорных обязательств, в том числе финансовых (должником или кредитором по обязательству);
  • оказание благотворительной, материальной, финансовой помощи;
  • денежные взносы на счет политической партии;
  • денежный подарок.

Кроме того, таким расходом может быть имущество должностного лица (при условии прекращения права собственности на него), которое является:

  • средством платежа в соответствии с условиями договора (например, является предметом договора мены (бартера));
  • материальной поддержкой политической партии в форме вклада;
  • вкладом в уставный капитал общества и т.д.

Как подать уведомление?

Уведомление надо подать в электронном виде в реестр деклараций. Войти в реестр можно с помощью квалифицированной электронной подписи по ссылке.

После входа в систему необходимо выполнить следующие шаги:

  • нажмите на кнопку «Новое уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии»;
  • ознакомьтесь с правилами заполнения;
  • перейдите к заполнению формы и внесите всю необходимую информацию;
  • нажмите на кнопку «Подать документ».

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По материалам Finance.UA
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