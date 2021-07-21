Какие расходы должностным лицам следует указать в уведомлении о существенных изменениях в имущественном состоянии

Уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии должны подавать лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение или у которых должность связана с высоким уровнем коррупционных рисков.
Об этом сообщают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Уведомление подается в течение 10 дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода на более 50 прожиточных минимумов (113,5 тыс. грн в 2021 году).
Например, такими расходами могут быть:
Кроме того, таким расходом может быть имущество должностного лица (при условии прекращения права собственности на него), которое является:
Как подать уведомление?
Уведомление надо подать в электронном виде в реестр деклараций. Войти в реестр можно с помощью квалифицированной электронной подписи по ссылке.
После входа в систему необходимо выполнить следующие шаги:
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