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Маск раскритиковал Apple за чрезмерное использование кобальта в батареях гаджетов

Маск раскритиковал Apple за чрезмерное использование кобальта в батареях гаджетов

Руководитель компании Tesla Илон Маск подверг критике компанию Apple из-за чрезмерного использования ею кобальта в аккумуляторах для своих устройств, а также введения строгих ограничений для электронных приложений.

Об этом, как сообщает CNBC, Маск заявил накануне во время телеконференции относительно прибылей Tesla.

Отвечая на вопрос о цепи поставок в Tesla, Маск назвал ошибочным мнение, что его компания использует много кобальта. Этот элемент важен в производстве литий-ионных батарей для многих устройств – от смартфонов до электромобилей.

«Я думаю, что Apple использует почти 100% кобальта в своих батареях, сотовых телефонах и ноутбуках, но Tesla не использует кобальт в железо-фосфатных блоках и почти не добавляет его в никелевые батареи», – отметил Маск.

Он сказал, что использование кобальта в Tesla остается в среднем на уровне 2% по сравнению со 100% у Apple.

Кроме того, Маск негативно высказался об ограничениях, которые компании-конкуренты используют для своих электронных приложений. Он назвал это политикой “огороженного сада”, когда на iPhone можно установить только приложения через App Store.

Напомним: добыча кобальта в мире ведется в ограниченных местах, в частности, в Демократической Республике Конго. Этот процесс в африканской стране связан с нарушениями прав человека, такими как детский труд. В 2019 году крупные технологические компании из-за этого были признаны фигурантами иска о нарушениях прав человека.

По материалам УАИБ
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