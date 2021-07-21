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Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-развод

Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-развод

Практика аренды банковских карт широко используется преступниками для отмывания криминальных денег, покупки через интернет наркотиков и тому подобного. Участие в таких схемах приравнивается правоохранительными органами к соучастию в преступной деятельности, однако это не останавливает некоторых отчаянных (или не очень умных) сограждан, которые хватаются за сомнительную возможность получить лишнюю копейку «на халяву», пишет internetua.com

На интернет-жаргоне, такие люди называются «дропами». Осознав эту готовность определенной категории пользователей оказывать услуги «дропов», интернет-мошенники придумали новую схему развода.

Пользователи Facebook сообщают о новом мошенничестве, жертвами которого становятся студенты и домохозяйки. От имени фейковых аккаунтов, злоумышленники предлагают желающим сдать во временную аренду свою банковскую карту. Взамен они обещают солидное денежное вознаграждение. Однако вместо заработка, подобный поступок приносит любителям интернет-халявы одни лишь проблемы.

Подобные объявления об аренде карт несложно найти в социальной сети Facebook, введя в поиске соответствующий запрос. Мошенники распространяют их в группах для любителей халявы и несложной подработки. Все подробности они обещают сообщить заинтересованным пользователям в личных сообщениях, обещая, что предложение – не лохотрон и как-то связано со ставками онлайн.

Одна из пользовательниц, попавшаяся на крючок мошенников, поспешила пожаловаться на развод в тематическом сообществе. По ее словам, после того, как она передала «арендаторше» доступ к онлайн-кабинету Приват24, та заблокировала карту.

По материалам internetua.com
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