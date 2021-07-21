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Зеленский объявил о готовности получить транш МВФ

Зеленский объявил о готовности получить транш МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская власть выполнила все обязательства, которые дала Международному валютному фонду. МВФ может выделить очередной транш.

Об этом сообщается в заявлении президента во время пресс-конференции на форуме «Украина 30», которая транслировалась на Youtube.

Он сообщил, что сегодня поведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

«Все что я обещал госпоже Георгиевой, все что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали, они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Так, только первое голосование, но тем не менее мы прошли и реформу Службы безопасности Украины», — сказал он.

«Считаю, что мы готовы к получению транша», — добавил Зеленский.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинская власть намерена договариваться с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов, но может обойтись и без денег фонда.

Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется предоставлять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.

Справка Finance.ua:

  • ранее Глава НБУ Шевченко сообщал, что до 2 августа 2021 Украина может получить специальные права заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда на сумму около 3 миллиардов долларов.
  • также Шевченко отметил, куда Украина направит средства после их получения. Сейчас Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. И только после зачисления этих средств центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем распределении их между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.
По материалам РБК-Украина
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