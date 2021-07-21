Безвозмездно полученные товары/услуги плательщиков единого налога включаются в доход

В сумму дохода плательщика единого налога включается стоимость безвозмездно полученных в течение отчетного периода товаров (работ, услуг).

Об этом заявили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Как отмечается, безвозмездно полученными считаются товары (работы, услуги), предоставленные плательщику единого налога согласно письменным договорам дарения и другим письменным договорам, заключенным согласно законодательству, по которым не предусмотрена денежная или иная компенсация стоимости таких товаров (работ, услуг) или их возврат, а также товары, переданные плательщику единого налога на ответственное хранение и использованные таким плательщиком единого налога.

В сумму дохода плательщика единого налога третьей группы, который является плательщиком налога на добавленную стоимость, за отчетный период также включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

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