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Самые проблемные подержанные автомобили

Самые проблемные подержанные автомобили

В основе исследования лежат результаты опроса 13 000 автомобилистов, которые указывали на количество поломок их автомобилей за год.

Об этом пишет Твоя Машина.

При составлении рейтинга в WhatCar? опирались на данные по неисправностям в 15 категориях.

Всего в исследовании оказались 175 моделей автомобилей от 31 бренда со средней ценой ремонта в 100-500 фунтов стерлингов ($137-685), но на 2% автомобилей пришлось раскошелиться более чем на 1 500 фунтов стерлингов (практически $2 000). А самой распространенной неисправностью являлась поломка электросистем.

Топ-25 ненадежных машин на вторичном рынке:

Audi A6, 2011-2018: 70,6%
Seat Alhambra, 2011-2020: 70,8%
Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%
Range Rover Sport, 2013: 74,2%
Land Rover Discovery, 2015: 77,9%
Range Rover Velar, 2017: 81,9%
Porsche 718 Cayman, 2016: 82,5%
Seat Leon (дизельный), 2013-2020: 82,7%
Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%
Peugeot 308, 2013: 83,3%
Volkswagen Golf (дизельный), 2013-2020: 83,6%
Porsche Panamera, 2016: 84,5%
Tesla Model S, 2014: 85,7%
Suzuki Ignis, 2016: 85,9%
Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%
Ford S-Max, 2015: 86,5%
Jaguar XJ, 2010: 86,6%
Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%
Mercedes C-Class, 2014: 87,3%
Opel Insignia Grand Sport, 2017: 87,4%
Nissan X-Trail: 2014: 87,6%
BMW X6, 2014-2019: 88,2%
Kia Picanto, 2017: 88,3%
Jaguar E-Pace, 2017: 88,4%
MG ZS EV, 2019: 89,4%.

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По материалам Finance.UA
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