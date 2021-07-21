Самые проблемные подержанные автомобили

В основе исследования лежат результаты опроса 13 000 автомобилистов, которые указывали на количество поломок их автомобилей за год.

Об этом пишет Твоя Машина.

При составлении рейтинга в WhatCar? опирались на данные по неисправностям в 15 категориях.

Всего в исследовании оказались 175 моделей автомобилей от 31 бренда со средней ценой ремонта в 100-500 фунтов стерлингов ($137-685), но на 2% автомобилей пришлось раскошелиться более чем на 1 500 фунтов стерлингов (практически $2 000). А самой распространенной неисправностью являлась поломка электросистем.

Топ-25 ненадежных машин на вторичном рынке:

Audi A6, 2011-2018: 70,6%

Seat Alhambra, 2011-2020: 70,8%

Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%

Range Rover Sport, 2013: 74,2%

Land Rover Discovery, 2015: 77,9%

Range Rover Velar, 2017: 81,9%

Porsche 718 Cayman, 2016: 82,5%

Seat Leon (дизельный), 2013-2020: 82,7%

Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%

Peugeot 308, 2013: 83,3%

Volkswagen Golf (дизельный), 2013-2020: 83,6%

Porsche Panamera, 2016: 84,5%

Tesla Model S, 2014: 85,7%

Suzuki Ignis, 2016: 85,9%

Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%

Ford S-Max, 2015: 86,5%

Jaguar XJ, 2010: 86,6%

Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%

Mercedes C-Class, 2014: 87,3%

Opel Insignia Grand Sport, 2017: 87,4%

Nissan X-Trail: 2014: 87,6%

BMW X6, 2014-2019: 88,2%

Kia Picanto, 2017: 88,3%

Jaguar E-Pace, 2017: 88,4%

MG ZS EV, 2019: 89,4%.

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