Как купить подержанную машину и не нажить проблем: признаки «убитого» авто

Как купить старую машину и не нажить проблем: признаки «убитого» авто.

Об этом пишет Автотема.

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VIN-номер

При публикации машины на сайте недобросовестные продавцы могут указать код для подобной машины, чтобы запутать покупателя. Поэтому при осмотре авто нужно сверять фактический VIN-номер с указанным в документах. Если продавец отказывается показывать документы, то это должно вызвать подозрения. Возможно, это не собственник машины, или же владелец пытается скрыть информацию о ДТП.

Салон

Если салон продаваемой машины отличается от заводского варианта, то можно сделать вывод, что автомобиль попал в аварию. Особенно это видно по отсутствию декоративных элементов.

Цвет автомобиля

Несоответствие реального цвета кузова с фотографиями говорит о том, что машина подверглась ремонту. Если продавец умалчивает о замене части кузова, то это попытка скрыть ДТП.

Заводские стекла

Стекла тоже заменяют для того, чтобы замести следы аварии. Стоит проверить маркировку, так как на оригинальных частях будет указана дата изготовления.

Состояние двигателя

Для диагностики стоит посетить автосервис. Если двигатель подозрительно чистый, то стоит задуматься о намерении скрыть протечку масла. Сизый или черный дым указывают на увеличенный расход масла.

Справка Finance.ua: