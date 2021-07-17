Какие авто предпочитают украинцы: цена, вид топлива, возраст (опрос)

Каждый третий украинец без автомобиля планирует его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.

Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса OLX..

67% опрошенных имеют автомобиль или же управляют не своим авто.

Еще 5% являются владельцами мотоциклов,

велосипедам, самокатам, моноколесам в качестве транспорта отдают предпочтение лишь 6% граждан.

Как часто ездят. Подавляющее большинство владельцев авто – 69% – пользуются им ежедневно, еще 22% – берут машину несколько раз в неделю. Тех, кто ездит только на выходных или несколько раз в месяц – лишь 7%.

Возраст авто. 61% владеют авто более 10 лет, а каждый пятый – менее 5 лет.

Не имеют авто – 22% опрошенных. Но и среди них каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время, а каждый седьмой либо берет авто в аренду, или же его возят пассажиром.

Где покупают.

только 12% граждан покупают новые машины из автосалона, а подавляющее большинство – 88% — выбирают подержанные авто.

Из них: украинский рынок — 57%; авто из Европы — 20%; авто из США — 9%; авто из Азии — 2%.

Востребованы среди водителей машины производства Германии — 46% автовладельцев предпочитает их, на втором месте авто из Японии — 21%, а замыкает тройку Франция — 8%.

Популярные 10 марок среди опрошенных: Volkswagen — 21%; Mercedes-Benz — 10%; BMW — 8%; ВАЗ — 8%; Renault — 7%; Skoda — 6%; Ford — 6%; Audi — 5%; Opel — 5%; Daewoo — 3%.

Тип кузова. Выбирая автомобиль, украинцы отдают предпочтение седанам — 29% опрошенных хотят именно этот формат кузова. На втором месте универсалы — 23%, а компактные хэтчбеки и массивные внедорожники набрали одинаковый процент популярности — по 11%. Замыкают пятерку многоместные минивэны – 10%.

Топливо. все еще доминируют машины на бензине — 36%, дизель предпочитают 25% опрошенных и немного больше с одновременной подачей газа и бензина – 27%. Электрокары и гибриды интересуют только 2,3% опрошенных.

Абсолютным критерием для выбора авто среди украинцев является надежность — это важнейший пункт для 88% покупателей, 55% внимательно присматриваются к расходу топлива, на скорость и мощность обращают внимание 28% водителей, а вот пробег волнует только 22% опрошенных.

Бюджет. Среднестатистический украинец готов выложить за подержанное авто от 5 тыс. долларов.

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