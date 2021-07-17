Какие авто предпочитают украинцы: цена, вид топлива, возраст (опрос)

Каждый третий украинец без автомобиля планирует его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.
Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса OLX..
Как часто ездят. Подавляющее большинство владельцев авто – 69% – пользуются им ежедневно, еще 22% – берут машину несколько раз в неделю. Тех, кто ездит только на выходных или несколько раз в месяц – лишь 7%.
Возраст авто. 61% владеют авто более 10 лет, а каждый пятый – менее 5 лет.
Не имеют авто – 22% опрошенных. Но и среди них каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время, а каждый седьмой либо берет авто в аренду, или же его возят пассажиром.
Где покупают.
Из них: украинский рынок — 57%; авто из Европы — 20%; авто из США — 9%; авто из Азии — 2%.
Востребованы среди водителей машины производства Германии — 46% автовладельцев предпочитает их, на втором месте авто из Японии — 21%, а замыкает тройку Франция — 8%.
Популярные 10 марок среди опрошенных: Volkswagen — 21%; Mercedes-Benz — 10%; BMW — 8%; ВАЗ — 8%; Renault — 7%; Skoda — 6%; Ford — 6%; Audi — 5%; Opel — 5%; Daewoo — 3%.
Тип кузова. Выбирая автомобиль, украинцы отдают предпочтение седанам — 29% опрошенных хотят именно этот формат кузова. На втором месте универсалы — 23%, а компактные хэтчбеки и массивные внедорожники набрали одинаковый процент популярности — по 11%. Замыкают пятерку многоместные минивэны – 10%.
Топливо. все еще доминируют машины на бензине — 36%, дизель предпочитают 25% опрошенных и немного больше с одновременной подачей газа и бензина – 27%. Электрокары и гибриды интересуют только 2,3% опрошенных.
Абсолютным критерием для выбора авто среди украинцев является надежность — это важнейший пункт для 88% покупателей, 55% внимательно присматриваются к расходу топлива, на скорость и мощность обращают внимание 28% водителей, а вот пробег волнует только 22% опрошенных.
Бюджет. Среднестатистический украинец готов выложить за подержанное авто от 5 тыс. долларов.
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 5773 16
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 93298 9
Укртрансгаз за полгода сократил потери газа на 2 миллиарда кубов9 ч. назад - 519 6
Еще одна страна открыла границы6 ч. назад - 628 3
Межбанк: до каких пределов подешевеет валюта6 ч. назад - 1948 3
Украинцы в августе получат повышенные пенсии8 ч. назад - 9790
Когда лицо могут отстранить от права на наследствоВчера, 19:17 - 8051
Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысячВчера, 17:03 - 7002
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергию5 ч. назад - 3644 2
Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУ9 ч. назад - 3182
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 901 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 931 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 560
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1766
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1163 3