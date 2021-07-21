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Украине нужно иметь четкий план формирования 10 миллиардов кубов газа — ОГТСУ

Украине нужно иметь четкий план формирования 10 миллиардов кубов газа — ОГТСУ

После подписания соглашения между США и Германией по «Северному потоку-2» Украине следует существенно уменьшить потребление газа за счет энергоэффективности и заняться вопросом увеличения его добычи.

Такое мнение высказала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.

«Учитывая вопросы энергетической безопасности Украины и собственные энергетические потребности, нам следует более системно рассмотреть фокус государственной политики. Долгосрочно — с „Северным потоком-2“ или без него — необходимо решить уравнение: 30=20+10. Наше потребление (30 млрд куб. м) не является тождественным собственной добыче (20 млрд куб. об). То есть 30% от потребности — это потенциальная доля зависимости от импорта», — рассказывает Белькова.

Поэтому, на ее взгляд, на ближайший период нужно иметь четкий план формирования 10 млрд кубометров природного газа, которых на сегодня не хватает. И для этого нужно увеличить добычу голубого топлива, подключив к этому процессу всех ответственных за направление, игроков рынка и, особенно, компанию «Укргаздобыча».

Стоит также существенно уменьшить потребление голубого топлива за счет энергоэффективности, чтобы не зависеть от импорта.

«Это должно произойти благодаря механизмам, которые правительство и доноры прежде всего предложат населению. В то же время диверсификацию источников импорта проработает Оператор ГТС», — заметила Белькова.

Также следует заинтересовать наших партнеров в реальном сотрудничестве с Украиной, ибо «бумажные соглашения не гарантируют безопасность».

По материалам Укринформ
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