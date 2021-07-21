Европейская компания заплатила 370 млн грн за земельный участок в Киеве на Оболони

30 июня 2021 года ООО “Лентимекс Украина” (100% дочерняя компания Lentimex spol. s r.o., Словакия) победила на открытых публичных электронных торгах по приобретению земельного участка площадью 113,5 га в Оболонском районе г. Киева.
23 июля 2021 года компания выполнила все обязательства по аукциону и полностью оплатила 370 млн грн в аккредитивной форме.
На приобретенном земельном участке инвестор планирует создать многофункциональное пространство с социальной, культурной и развлекательной инфраструктурой по европейским стандартам.
Данное пространство станет уникальным сочетанием рекреации и города. Общая сумма инвестиций в проект составит более 500 млн евро.
Для успешной реализации проекта группа Лентимекс планирует привлечь локальных партнеров и уже сегодня формирует сильную профессиональную команду.
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