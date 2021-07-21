Продажа валюты населением с начала года превысила $2 миллиарда — Данилишин

Чистая продажа иностранной валюты населением с начала года превысила 2 млрд долларов США и выступала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения валюты на рынке.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.
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“Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала года превысила 2 млрд долларов США (в том числе, с начала июля – почти 400 млн долларов США) и выступала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке”, – написал Данилишин.
При этом он отметил, что на межбанковском валютном рынке в течение недели спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков превышал предложение, однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.
Покупка Национальным банком иностранной валюты (общим объемом 32 млн долл. США) в дни, когда наблюдалось преобладание предложения над спросом, позволило увеличить международные резервы НБУ до 28,5 млрд долл. США. С учетом доразмещения Министерством финансов ОВГЗ объем международных резервов НБУ превысит 29 млрд долл. США.
“Увеличение предложения иностранной валюты в понедельник обусловило укрепление обменного курса гривны до уровня ниже 27 гривен за 1 доллар США. Интервенция НБУ по покупке иностранной валюты составила 20 млн долларов США (с начала июля +72 млн, с начала года +876 млн долларов США)”, – отметил Данилишин.
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