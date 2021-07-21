За 5 лет система закупок Prozorro сэкономила Украине 190 млрд грн

1 августа исполняется 5 лет, как использование Prozorro стало обязательным для всех государственных заказчиков. С тех пор в системе прошло более 2 миллионов конкурентных закупок.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.
На протяжении 5 лет государственные и коммунальные органы и предприятия сэкономили на закупках 190 млрд грн. В среднем благодаря закупке в Prozorro на 1 млн грн заказчики экономят 80-100 тысяч грн.
В прошлом 2020 году экономия составила почти 56 млрд грн.
“И такая сумма – это почти вдвое больше, чем было каждый год до того. Система Prozorro остается уникальным инструментом, который не только позволяет экономить на госзакупках, но и является одной из основ антикоррупционной реформы в Украине. Открытость в публичных закупках формирует новый уровень доверия между гражданами и государством, поэтому развитие Prozorro остается важным элементом правительственной политики», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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“Появление Prozorro сделало рынок госзакупок более открытым и прозрачным для бизнеса. 130 тысяч участников соревновались на аукционах Prozorro за эти 5 лет. И более 90% из них – это представители малого и среднего бизнеса. В дальнейшем мы рассчитываем на трансформацию и усовершенствование системы, расширение перечня информации по закупкам, в частности указание страны происхождения товаров, концентрации закупок и тому подобное. Также рассчитываем на увеличение конкуренции площадок, которые являются составляющей экосистемы Prozorro», — прокомментировал первый вице-премьер — министр экономики Украины Алексей Любченко.
В целом сфера закупок и сама система Prozorro постоянно совершенствуется. Так, уже с 2022 года будут полностью ликвидированы тендерные комитеты. На их смену придет формат работы через уполномоченных лиц — специалистов, для которых закупки будут не дополнительной нагрузкой, а оплачиваемой работой.
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