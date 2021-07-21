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Германия подтвердила готовность провести консультации по «Северному потоку-2» по требованию Украины

Германия подтвердила готовность провести консультации по «Северному потоку-2» по требованию Украины

Немецкая сторона готова провести консультации по строительству российского газопровода «Северный поток-2». Консультации инициировала Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел переговоры с уполномоченным по вопросам Восточной Европы МИД Германии Маттиасом Люттенбергом.

Жовква сообщил Люттенбергу о позиции Украины относительно реализации проекта «Северный поток-2», отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы.

«Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по „Северному потоку-2“, которые инициировало наше государство», — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2». По его словам, консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.

Министр подчеркнул, что главной претензией является то, что соглашение США и Германии не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от запуска «Северного потока-2».

По материалам РБК-Украина
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