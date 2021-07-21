«Центрэнерго» заявляет о сложностях подготовки к отопительному сезону

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» заявила о сложности подготовки к зимнему отопительному сезону 2021/2022 годов.

Об этом говорится в письме госпредприятия премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру энергетики Герману Галущенко, которое есть в распоряжении Экономической правды.

«В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии, „Центрэнерго“ столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электроэнергии», — говорится в письме.

В компании отмечают, что уменьшение поступления средств усложняет подготовку к осенне-зимнему периоду. Также из-за недостатка оборотных средств под угрозой проведения ремонтных работ.

В «Центрэнерго» добавили, что пополнение запасов угля также под угрозой.

«Учитывая указанное, просим… обязать НКРЭКУ (регулятор — ред.) принять минимальные прайс-кэпы и отменить максимальные прайс-кэпы, а также провести проверку участников рынка по манипуляциям на рынке электроэнергии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в госкомпании предлагают ввести плату за мощность и выделить средства из резервного фонда на закупку угля.