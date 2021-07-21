SEC ужесточит требования к китайским компаниям на биржах США

Ужесточение контроля регуляторов в Китае привело к обвалу акций компаний из КНР на американских биржах. Поэтому теперь китайским компаниям придется раскрывать риски государственного вмешательства в отчетности.

Китайские компании, котирующиеся на фондовых биржах США, должны будут раскрывать риски вмешательства правительства Китая в их бизнес в своей отчетности, сообщил Reuters со ссылкой на заявление представителя комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Это первое заявление представителя SEC с тех пор, как китайские регуляторы начали масштабное расследование в отношении крупнейшего сервиса такси Didi Global. Расследование началось вскоре после его листинга на бирже в Нью-Йорке, в ходе которого компания привлекла $4,4 млрд. С тех пор стоимость акций агрегатора такси упала на 25%.

В конце прошлой недели стало известно о планах регуляторов КНР ужесточить регулирование онлайн-образования в КНР, в том числе запретить привлекать капитал от иностранных инвесторов и проводить IPO. В результате в акциях китайских образовательных платформ начались массовые продажи, из-за которых некоторые EdTech-компании потеряли более половины стоимости за день.

В субботу антимонопольный регулятор КНР – государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) – обязал холдинг Tencent, владельца сервиса WeChat, отказаться от своих исключительных прав на лицензирование музыки и наложил на компанию штраф за антиконкурентное поведение в размере $77 тыс.

В понедельник распродажи ценных бумаг образовательных сервисов продолжились, и вместе с сектором образования падали и другие китайские компании, в том числе связанные с технологиями, здравоохранением и недвижимостью. По подсчетам Financial Times, в понедельник инвесторы продали акций китайских компаний, котирующихся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, на $2 млрд, поскольку ужесточение регулирования в отношении образовательных компаний вызвали опасения относительно дальнейшего ужесточения нормативных требований в других секторах.

«Мы видим сейчас панические продажи на рынке, поскольку инвесторы оценивают возможность того, что Пекин усилит регулирование во всех секторах, в которых наблюдался устойчивый рост в последние годы», – сказал Bloomberg руководитель отдела исследований Core Pacific Yamaichi Кастор Панг. «Мы не думаем, что сейчас инвесторы могут покупать акции на «дне». Мы просто не знаем, где находится это дно», – добавил он.

Китайским компаниям, которые не будут выполнять требования регуляторов США, грозит делистинг. В прошлом году конгресс США принял закон, согласно которому компании должны будут отказаться от бирж США, если они не будут соблюдать американские стандарты аудита.