Стоимость строительства Шулявской развязки в Киеве возросла в два раза

Киевская городская государственная администрация увеличила общую сметную стоимость работ по строительству Шулявского путепровода с 1,05 миллиарда гривен до 1,998 миллиарда гривен.
Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Распоряжение о реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана подписал и.о. председателя Николай Поворозник 21 июля. Городской голова Виталий Кличко в это время находился в отпуске.
Экспертный отчет о корректировке проекта был утвержден еще в марте 2020 года.
Распоряжением отменяется действие предыдущего, от октября 2019 года, согласно которому сметная стоимость работ составила 1,0499 млрд грн. Начальная стоимость работ в 2018 году оценивалась в 830,12 млн грн.
В документе указывается, что по состоянию на март 2020 года на строительство путепровода израсходовали 624,8 млн грн из общих 1,998 млрд.
Добавим, что генеральный подрядчик реконструкции Шулявского путепровода «Северо-Украинский Строительный Альянс» начал процедуру банкротства.
Движение по эстакаде Шулявского моста было открыто в декабре 2019 года и с тех пор работы на объекте строительства «лепестков клевера» велись вяло.
Также сейчас КГГА ведет переговоры с Фондом госимущества по выкупу цеха завода «Большевик», который мешает достройке объекта. Однако неизвестно, предусмотрены ли в общей смете средства на выкуп цеха.
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