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Эксперт описал идеальный инвестиционный портфель для непрофессионального инвестора

Эксперт описал идеальный инвестиционный портфель для непрофессионального инвестора

Начинающие инвесторы часто задаются вопросом, куда выгодней вложить деньги. Михаил Ритчер – управляющий активами, соучредитель компании Wotan – во время панельной дискуссии на международном форуме «Налоговая амнистия 2021» описал, из чего должен состоять инвестиционный портфель новичка.

«Первое, с чего начинать – как мы будем платить налог, ведь от этого будет дальше строиться весь наш инвестиционный портфель. В Украине нужно искать тех торговцев, которые платят налоги и дают выход на зарубежный рынок, где также будут за вас платить», – отметил он.

Далее, по словам Ритчера, необходимо подбирать такие активы, которые будут аккумулировать внутри себя дивиденды, что тем самым позволит отложить налоговые вычеты на несколько следующих лет.

Еще, подчеркивает финансист, важна сумма денег, которой вы располагаете, так как для каждого инвестиционного депозита активы будут разные.

Михаил Ритчер убежден, что всего есть три основных класса активов, которые в принципе должны быть в инвестиционном портфеле:

  • долевые активы – это тот же самый бизнес, инвестиционные фонды, которые инвестируют в бизнес или в акции;
  • доходные активы – это облигации;
  • защитные активы. Сюда я бы больше отнес недвижимость и депозиты, он же «кэш».

Какую сумму куда инвестировать? Если сумма до $10 тыс., говорит Ритчер, необходимо инвестировать в бизнес, а именно в инвестиционные фонды, которые инвестируют в акции.

«Для этого есть американские инвестиционные фонды. Те же, которые повторяют индексы S&P 500, NASDAQ-100 и прочие. Или же в Украине есть фонды, которые повторяют динамику данных индексов. По крайней мере пытаются их повторять в украинских реалиях», – объяснил эксперт.

Если же сумма начинает расти, то есть смысл добавлять в портфель ОВГЗ.

«Когда вы инвестируете в ОВГЗ – это уже сумма $50 тыс. и больше. Тогда вы получаете те самые 11-12% стабильно. Да, в гривне, но в то же время за счет долларовых активов и активов в национальной валюте, вы получаете сбалансированный портфель, который защищен от девальвации и инфляции», – отметил Михаил Ритчер.

Если же сумма превышает $250 тыс., тогда есть смысл добавлять себе в инвестиционный портфель недвижимость – получать арендные платежи, а потом ее перепродать. Тем более, что рынок недвижимости, как утверждает Ритчер, в Украине пока дешевый, в будущем стоимость квартир будет стремительно расти.

«Когда сумма еще маленькая, также можете добавлять небольшую часть в молодые компании или криптовалюты. Но с криптовалютой важно понимать, что не важно, во что вы инвестируете, в какую криптовалюту. Если весь рынок криптовалют падает, падает все. Поэтому этого актива должно быть максимум 5% от всего вашего инвестиционного портфеля», – резюмировал эксперт.

По материалам Finance.UA
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