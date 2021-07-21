Должностных лиц УЗ уличили в хищении государственных средств в размере 33 млн грн

Государственная фискальная служба Украины уличила должностных лиц АО «Укрзализныця» в хищении государственных средств в размере 33 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
По результатам проведенных аналитических исследований, фискалы установили, что одно из предприятий документально отразило реализацию в адрес филиала «Юго-Западная железная дорога» тормозных дисков, услуг по сборке двигателя, замене фильтров, демонтажу труб на сумму почти 33 млн гривен, а фактическое приобретение ТМЦ не проводилось.
В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия-подрядчика также установлено, что в 2019 году оно покупало исключительно продукты питания, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых ТМЦ.
Также установлено, что операции между СХД и филиал «Юго-Западная железная дорога» проходили без НДС.
Фактически филиал «Юго-Западная железная дорога», в ходе ведения своей финансово-хозяйственной деятельности оприходовал в свой бухгалтерский баланс ранее уже списанные и реконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта. В результате вышеупомянутой преступной схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.
«Вследствие таких действий служебные лица филиала «Юго-Западная железная дорога» путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение денежными средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому не поступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн.
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