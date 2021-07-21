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Бизнесу в июле возместят более 11 млрд грн НДС

Бизнесу в июле возместят более 11 млрд грн НДС

Государственная налоговая служба Украины в июле возместит бизнесу почти 11,2 млрд грн НДС, что на 2 млрд грн больше, чем в июле прошлого года.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр страны – министр экономики Алексей Любченко в ходе онлайн встречи с членами правления Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В июле 2021 года Государственная налоговая служба Украины возмещает бизнесу почти 11,2 млрд грн НДС (при текущей заявке 9,9 млрд грн). В июле прошлого года показатель возмещения составил 9,1 млрд грн.

“В июле этого года ГНС возмещает на 2 млрд грн больше НДС, чем в июле прошлого года. На самом деле это очень верная тенденция, потому что это серьезная поддержка бизнеса, когда не задерживается движение средств. Это настоящая инвестиция в развитие», – отметил Любченко.

Как сообщалось, в 2020 году налогоплательщикам было возмещено 143,1 млрд грн.

По материалам Укринформ
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