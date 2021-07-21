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За полгода киевляне установили 23 тысячи умных счетчиков

За полгода киевляне установили 23 тысячи умных счетчиков

По итогам шести месяцев ДТЭК Киевские электросети установил 23 тыс. умных счетчиков в домах клиентов из запланированных 51 тыс. в этом году.

Умные счетчики автоматически передают показания о потребленной электроэнергии. Кроме того, новые счетчики дают возможность клиентам экономить за счет дневного и ночного использования электроэнергии, что может значительно сократить расходы на электричество при активном использовании ночного тарифа.

ДТЭК Киевские электросети в 2021 году установит клиентам 51 тыс. умных счетчиков. К концу года общее количество клиентов, которым компания поставила умные счетчики, составит 217 тыс.

К концу 2021 года 18% клиентов компании будут пользоваться умными счетчиками, а уже через 9 лет все 100% клиентов без дополнительных доплат получат новые умные приборы учета.

По материалам address.ua
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