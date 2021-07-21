На прошлой неделе экспорт электроэнергии составил 73,7 миллиона кВт-ч

На прошлой неделе экспорт электроэнергии составил 73,7 млн кВт-ч, импорт не осуществлялся.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Суммарный экспорт электроэнергии за 19−25 июля составил 73,7 млн кВт-ч, из которых 51% с „острова Бурштынской ТЭС“», — говорится в сообщении.

Если сравнивать с предыдущей неделей (12−18 июля) объемы экспорта с «острова Бурштынской ТЭС» уменьшились на 18,9%, до 37,8 млн кВт-ч. Одной из причин низких объемов экспорта является плановый ремонт ПЛ 400 кВ Бурштынская ТЭС — Мукачево.

При этом увеличился экспорт из объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины — на 8,5%, до 35,9 млн кВт-ч из-за роста объемов экспорта в Молдову на 35,4%, до 10,7 млн кВт-ч.

Отмечается, что 19−25 июля импорт электроэнергии не осуществлялся.

Как сообщалось, в июне 2021 года импорт электроэнергии составил 4,4 млн кВт-ч, что является самым низким показателем с начала работы нового рынка в июле 2019 года.