На прошлой неделе экспорт электроэнергии составил 73,7 миллиона кВт-ч

На прошлой неделе экспорт электроэнергии составил 73,7 млн кВт-ч, импорт не осуществлялся.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Суммарный экспорт электроэнергии за 19−25 июля составил 73,7 млн кВт-ч, из которых 51% с „острова Бурштынской ТЭС“», — говорится в сообщении.
Если сравнивать с предыдущей неделей (12−18 июля) объемы экспорта с «острова Бурштынской ТЭС» уменьшились на 18,9%, до 37,8 млн кВт-ч. Одной из причин низких объемов экспорта является плановый ремонт ПЛ 400 кВ Бурштынская ТЭС — Мукачево.
При этом увеличился экспорт из объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины — на 8,5%, до 35,9 млн кВт-ч из-за роста объемов экспорта в Молдову на 35,4%, до 10,7 млн кВт-ч.
Отмечается, что 19−25 июля импорт электроэнергии не осуществлялся.
Как сообщалось, в июне 2021 года импорт электроэнергии составил 4,4 млн кВт-ч, что является самым низким показателем с начала работы нового рынка в июле 2019 года.
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