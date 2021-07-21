Mercedes-Benz показал на тизере новый Citan

Компания Mercedes-Benz показала тизер компактного фургона Mercedes-Benz Citan нового, второго поколения. Его должны официально представить 25 августа.

Новый Citan останется компактным фургоном, который предназначен для использования в городе (этому способствуют не только компактные размеры и просторный салон, но и раздвижные двери с обеих сторон с низкой линией погрузки).

Покупателям также предложат пассажирскую версию этого фургона — Citan Tourer.

У нового Citan будет две версии в зависимости от силовой установки – с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическая. К сожалению, про силовые установки пока ничего не известно.



Подобно тому, что Renault сделал с новыми Kangoo и Express, Mercedes разделит свои легкие коммерческие автомобили на два модельных ряда. Citan станет более доступным фургоном, ориентированным на предпринимателей и небольшие фирмы, а T-Class будет немного более роскошным, предназначенным для семей и для любителей активного отдыха.