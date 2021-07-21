SsangYong показал концепт нового внедорожника (фото)

Компания SsangYong показала концепт SsangYong X200, на базе которого планируют разработать и выпустить на рынок новый внедорожник. Правда, когда конкретно он появится в продаже – еще не известно.

Концепт SsangYong X200 представляет собой внедорожник с «квадратным» дизайном кузова. В таком же направлении дизайна сделаны, напомним, новый Ford Bronco, а также Jeep Wrangler, Suzuki Jimny, и Jeep Renegade.



Обратите внимание, что передняя решетка радиатора слишком, на наш взгляд, похожа на решетку радиатора внедорожников Jeep. В целом же дизайн вполне красивый и подходящий для прочного внедорожника, но, наверное, некоторые элементы вряд ли будут у серийной версии.



Про эту новинку известно очень мало. По слухам, она может получить версию с электрической силовой установкой. Во всяком случае, сейчас SsangYong работает над электрическим внедорожником J100. В продаже он должен появиться в 2022 году. Не удивимся, если его электрическую силовую установку адаптируют для одной из версий SsangYong X200.