0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

LG презентовала новые наушники модельного ряда Tone Free

LG презентовала новые наушники модельного ряда Tone Free

Несмотря на то, что компания LG ушла с рынка смартфонов, она все еще выпускает разнообразные аксессуары для них, в том числе и беспроводные наушники. Модельный ряд LG Tone Free теперь включает три новые модели: FP5, FP8 и FP9.

Все три устройства поддерживают систему активного поглощения шумов с режимом Ambient Mode, которые могут одновременно подключаться к нескольким источникам звука и имеют защиту по стандарту IPX4. Старшие модели FP8 и FP9 оснащены зарядным кейсом с функцией ультрафиолетового излучения, которое позволяет очистить наушники от бактерий во время зарядки.

За настройку звука в наушниках ответственны представители компании Meridian Audio. Также есть поддержка технологии 3D Sound Stage для обеспечения более реалистичного и объемного звучания. У топовой модели FP9 также есть возможность использования кейса, как Bluetooth-трансмиттера, что будет полезно в случае, если у девайса нет Bluetooth-модуля. В таком случае к нему можно подсоединить кейс, используя кабель AUX на USB-C, и так передавать звук.

Младшая модель FP5 работает до 8 часов (без активного поглощения шумов), а две старшие модели – до 10 часов. Автономность вместе с кейсом составляет до 22 и до 24 часов. У LG Tone Free FP8 также есть поддержка беспроводной зарядки. Модели поступят в продажу уже в этом месяце, цена пока не сообщается

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.