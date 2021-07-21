LG презентовала новые наушники модельного ряда Tone Free

Несмотря на то, что компания LG ушла с рынка смартфонов, она все еще выпускает разнообразные аксессуары для них, в том числе и беспроводные наушники. Модельный ряд LG Tone Free теперь включает три новые модели: FP5, FP8 и FP9.

Все три устройства поддерживают систему активного поглощения шумов с режимом Ambient Mode, которые могут одновременно подключаться к нескольким источникам звука и имеют защиту по стандарту IPX4. Старшие модели FP8 и FP9 оснащены зарядным кейсом с функцией ультрафиолетового излучения, которое позволяет очистить наушники от бактерий во время зарядки.

За настройку звука в наушниках ответственны представители компании Meridian Audio. Также есть поддержка технологии 3D Sound Stage для обеспечения более реалистичного и объемного звучания. У топовой модели FP9 также есть возможность использования кейса, как Bluetooth-трансмиттера, что будет полезно в случае, если у девайса нет Bluetooth-модуля. В таком случае к нему можно подсоединить кейс, используя кабель AUX на USB-C, и так передавать звук.

Младшая модель FP5 работает до 8 часов (без активного поглощения шумов), а две старшие модели – до 10 часов. Автономность вместе с кейсом составляет до 22 и до 24 часов. У LG Tone Free FP8 также есть поддержка беспроводной зарядки. Модели поступят в продажу уже в этом месяце, цена пока не сообщается