Стало известно, когда выйдет новый флагманский планшет Samsung Galaxy

В Сети появились данные о дате выхода нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8, о котором в Сети уже достаточно давно появляется информация.
Данными поделился известный инсайдер Ice Universe. По его словам, новый топовый планшет Samsung будет презентован вместе с топовыми смартфонами модельного ряда Galaxy S22. Этот инсайдер ранее публиковал точные данные о Vivo NEX 3 и Xiaomi Mi Mix Alpha до их выхода, поэтому им стоит доверять.
Модельный ряд включает три планшета, среди которых будет Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ и Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Уже известно, что в Samsung Galaxy Tab S8+, который фигурирует под кодовым модельным номером SM-X806x, будет аккумулятор объемом 10090 мАч, а у Galaxy Tab S8 Ultra, получившего кодовый модельный номер SM-X906x, будет аккумулятор объемом 11550 мАч. У стандартной версии объем аккумулятора составляет 8000 мАч.
Из коробки все модели будут работать под управлением операционной системы Android с оболочкой One UI 4.0. За работу будет ответственен топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 888. В стандартной версии Galaxy Tab S8+ будет 11-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц В Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra будут OLED-дисплеи с диагоналями 12.4 и 14.6 дюйма.
У всех трех моделей будет поддержка стилуса S Pen и новой клавиатуры. Будут доступны версии с Wi-Fi/LTE и 5G. Ожидается, что планшеты Samsung Galaxy Tab S8 будут презентованы вместе с Galaxy S22 в первом квартале 2022 года.
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