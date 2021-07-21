Госпродпотребслужба рассказала о самых частых нарушениях прав потребителей

Госпродпотребслужба и представители бизнеса договорились о совместной наработке предложений для внесения изменений в закон «О защите прав потребителей» и некоторые нормативные документы.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Госпродпотребслужбу часто воспринимают как карательный орган, и я очень хочу изменить это отношение. Мы должны быть партнерами с бизнесом, при этом целью нашего партнерства должна выступать защита прав потребителей, совместная борьба с фальсифицированной продукцией и предоставление услуг потребителям на самом высоком уровне», – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
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Она отметила, что за первое полугодие 2021 года Госпродпотребслужбой было проверено более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования по защите прав потребителей. Нарушения выявлены у 28,5% проверенного количества субъектов.
Наиболее частые нарушения:
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