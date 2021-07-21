0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Госпродпотребслужба рассказала о самых частых нарушениях прав потребителей

Госпродпотребслужба рассказала о самых частых нарушениях прав потребителей

Госпродпотребслужба и представители бизнеса договорились о совместной наработке предложений для внесения изменений в закон «О защите прав потребителей» и некоторые нормативные документы.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Госпродпотребслужбу часто воспринимают как карательный орган, и я очень хочу изменить это отношение. Мы должны быть партнерами с бизнесом, при этом целью нашего партнерства должна выступать защита прав потребителей, совместная борьба с фальсифицированной продукцией и предоставление услуг потребителям на самом высоком уровне», – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Читайте также: Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет — вступил в силу закон

Она отметила, что за первое полугодие 2021 года Госпродпотребслужбой было проверено более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования по защите прав потребителей. Нарушения выявлены у 28,5% проверенного количества субъектов.

Наиболее частые нарушения:

  • наибольшее количество нарушений (62,8%) касалось отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце;
  • в втором месте (10,2%) – нарушения условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы, предоставлении услуги;
  • на третьем месте (6,5%) – отказ потребителю в реализации его прав, установленных Законом Украины «О защите прав потребителей» при приобретении некачественного товара, обмена качественного товара, предоставлении услуги.

О главных законодательных инициативах, которые могут коснуться ваших кошельков, мы оперативно информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и всегда будьте в курсе главных изменений!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.