Госпродпотребслужба рассказала о самых частых нарушениях прав потребителей

Госпродпотребслужба и представители бизнеса договорились о совместной наработке предложений для внесения изменений в закон «О защите прав потребителей» и некоторые нормативные документы.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Госпродпотребслужбу часто воспринимают как карательный орган, и я очень хочу изменить это отношение. Мы должны быть партнерами с бизнесом, при этом целью нашего партнерства должна выступать защита прав потребителей, совместная борьба с фальсифицированной продукцией и предоставление услуг потребителям на самом высоком уровне», – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

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Она отметила, что за первое полугодие 2021 года Госпродпотребслужбой было проверено более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования по защите прав потребителей. Нарушения выявлены у 28,5% проверенного количества субъектов.

Наиболее частые нарушения:

наибольшее количество нарушений (62,8%) касалось отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце;

в втором месте (10,2%) – нарушения условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы, предоставлении услуги;

на третьем месте (6,5%) – отказ потребителю в реализации его прав, установленных Законом Украины «О защите прав потребителей» при приобретении некачественного товара, обмена качественного товара, предоставлении услуги.

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