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Укрзализныця за первое полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов

Укрзализныця за первое полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов

АО “Укрзализныця” за январь-июнь 2021 года отчислило 13,4 млрд грн налогов и сборов, что на 12% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за первое полугодие 2021 года Укрзализныця пополнила государственный бюджет на 5 млрд грн, местные бюджеты – на 4,4 млрд грн, в том числе земельного налога было уплачено почти 2 млрд грн, и еще почти 4 млрд грн направила на выплату единого социального взноса.

За первое полугодие 2020 года компания уплатила в государственный бюджет 3,9 млрд грн, в местные бюджеты – 4,2 млрд грн, а также отчислила 3,9 млрд грн единого социального взноса. Земельного налога было уплачено 1,7 млрд грн.

По итогам 2020 года Укрзализныця отчислила в государственный и местные бюджеты более 25,1 млрд грн налогов и сборов, в частности, уплатила в местные бюджеты более 3,7 млрд грн земельного налога.

По материалам УАИБ
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