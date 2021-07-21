В Минагрополитики предлагают сквозное снижение НДС

Министерство аграрной политики предлагает при налогообложении операций по поставке сельскохозяйственной продукции снизить ставку налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по результатам заседания рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с налогообложением в агросекторе.

В частности, заместитель министра Тарас Высоцкий очертил состояние готовности законодательных изменений, касающихся лицензирования топлива в части сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«На сегодня есть конечная компромиссная редакция этого документа, который согласован ГНС, Минфином, Минагро и профильными аграрными ассоциациями. По ожиданиям, предлагаемые изменения будут рассматриваться на следующей сессии парламента и должны быть приняты», — сказал Высоцкий.

«Министерство предлагает сквозное снижение НДС, чтобы социально поддержать потребителя. Кроме того, нужно внести предложения по налогообложению семейных фермерских хозяйств.

Актуально также решение проблемы по выравниванию конкурентоспособности производства и реализации продуктов питания в части налогообложения», — добавил замминистра, комментируя вопрос ставки НДС.

Также участники заседания обсудили проблемные вопросы остановки налоговых накладных, специальные бюджетные дотации за содержание паев, а также способы хеджирования рисков для агропроизводителей в условиях неопределенности.

Справка Finance.ua: