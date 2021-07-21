За 2021 год МТСБУ уплатило пострадавшим в ДТП более 141 миллиона гривен

В январе-июне 2021 года МТСБУ произвело 3,7 тыс. выплат из Фонда защиты потерпевших Бюро на общую сумму 141,7 млн грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло на 18,6%, сумма выплат – на 36%.
Об этом сообщается на сайте МТСБУ.
Больше всего выплат было произведено за ущерб, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО), – 2,4 тыс. выплат на сумму 95,8 млн грн.
Удельный вес выплат за необеспеченные транспортные средства в общем количестве выплат составил почти 63,1%, в общей сумме выплат – 67,6%. Оба показателя незначительно (на 2 п. п.) увеличились по сравнению с 1 полугодием прошлого года.
Также увеличилось количество выплат, произведенных за водителей льготных категорий. В 1 полугодии прошлого года оно составляло 0,58 тыс. шт, тогда как в тот же период текущего года – 0,72 тыс. шт (рост на 25,1%). Сумма выплат увеличилась на 45,3% и составила почти 26,4 млн грн. Удельный вес выплат за льготников составляет 19,4% по количеству и 18,6% по сумме выплат (+1 в.п. к показателям первого полугодия 2020 г.).
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“Последние годы наблюдается постоянный рост выплат за водителей, относящихся к льготной категории. Мы считаем, что нужно ввести механизм, когда человек, который по закону имеет право на льготу, сможет реализовать ее путем обращения в любую страховую компанию для получения бесплатного полиса ОСАГО на свой автомобиль. Если по вине водителя-льготника произойдет ДТП, то страховщику сумму выплаты компенсирует МТСБУ.
Таблица: МТСБУ
Сейчас в соответствии с законом «Об ОСАГО» льготники не имеют договоров ОСАГО. Это мешает даже точно проанализировать ситуацию, хотя по оценкам, только участников боевых действий либо приравненных к ним лиц в стране более полумиллиона», – комментирует генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
В первом полугодии 2021 г. МТСБУ выплатило почти 3,4 млн грн. по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами. Это на 69,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и связано с тем, что в течение 2020 г. МТСБУ произвело подавляющую часть выплат за нескольких страховщиков-банкротов («Наста», «Украина», «Добробут», «Городская»).
По обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, произведено выплат путем возврата базового гарантийного взноса таких страховщиков в фонд МТСБУ, на сумму 12,2 млн грн. Это почти в три раза больше, чем в 1 полугодии 2020 г., что вызвано значительным объемом выплат за страховые компании «Галицкая» и «Киев Ре».
Традиционно остаются минимальными выплаты за неустановленное транспортное средство (3,3 млн грн.) и за ДТП, вызванные автомобилями, которыми завладели в результате противоправных действий (0,7 млн грн.).
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