Два арестованных в «Борисполе» самолета Boeing пустят с молотка

Два арестованных самолета Boeing 737-500 и DC-9-83 (MD-83) продадут на аукционе 5 августа.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на странице в Facebook.
“К вашему вниманию два возобновленных к продаже арестованных пассажирских самолета Boeing”, – говорится в сообщении.
Один из самолетов – Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров – 114 человек. Максимальный взлетный вес – 60 555 кг. Стартовая цена: 26 785 000 грн.
Второй самолет DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров – 170 человек. Взлетный вес ПС – 72 575 кг. Стартовая цена: 13 818 000 грн.
Приобрести их можно 5 августа по этой и этой ссылке.
В настоящее время самолеты находятся в аэропорту «Борисполь».
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