ГБР ликвидировало канал контрабанды на десятки миллионов гривен на Киевской таможне

Мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров ликвадировали на Киевской таможне. Контрабанду провозили через столичные аэропорты.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сейчас проводятся масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

Изъято более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил крупными партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.



Фото: ГБР

Таким образом почтовый перевозчик уклонялся от уплаты налогов, тогда как ущерб государству ежемесячно исчислялся десятками миллионов гривен. Так, только в июле этот импортер завез в Украину более 150 тонн товара, не уплатив при этом более 30 миллионов гривен налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме лиц, в том числе среди сотрудников таможни, и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.