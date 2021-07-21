В мае пятую часть льготного газа для населения получил бизнес — Нафтогаз

Из-за ошибки в контракте между Нафтогазом и газсбытами более 20% газа по льготным ценам для населения получили предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза в комментарии Экономической правде.
Читайте также: До 16,99 грн. Тарифы на газ в августе у разных поставщиков
«Нафтогаз» для формирования газсбытами собственных годовых продуктов подписал в апреле контракты с предприятиями. Согласно которым с 1 мая этого года до конца апреля следующего обязался продавать им газ по определенной цене, а они уже продают его населению в течение года по фиксированной цене с учетом своей маржи.
Компания «Йе Энергия» Дмитрия Фирташа и «Нафтогаз», которые совместно контролируют до 80% рынка поставок голубого топлива бытовым потребителям, законтрактовали самые большие объемы — 6 млрд куб м и 2,2 млрд куб м газа в соответствии с ценой 7,42 тыс. грн за тысячу кубометров газа — самой низкой из законтрактованных.
В «Нафтогазе» говорят, что в условиях годового контракта с этой компанией не были установлены ограничения или обязательства газсбытовых предприятий поставлять природный газ исключительно для бытовых потребителей. Таким образом, поставщики покупали у государства «дешевый» газ для населения и продавали его часть промышленности по высоким рыночным ценам.
«Такая ошибка привела к тому, что в мае 2021 года более 20% природного газа, который был отпущен газсбытовым предприятиям для поставки населению по годовым договорам, был перепродан по рыночным ценам (выше зафиксированных в договорах) для других категорий потребителей», — сообщили в «Нафтогазе».
В НАКе объясняют, что проблема заключается именно в том, как эти контракты были прописаны, а не во введении годового продукта и обеспечении Нафтогазом ресурса для него.
Сейчас Нафтогаз совместно с Минэнерго, НКРЭКУ и ООО «ОГТСУ» разработали новую модель прозрачного обеспечения потребностей населения природным газом, добавили в НАКе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергиюВчера, 12:00 - 6736 39
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигарховВчера, 12:45 - 275 4
«Антонов» планирует собирать модифицированные украинские самолеты в КанадеВчера, 15:33 - 886 4
Мининфраструктуры назвало ориентировочную стоимость проезда по платным дорогамОколо часа назад - 310 3
Какие авто предпочитают украинцы: цена, вид топлива, возраст (опрос)Вчера, 16:00 - 2947
В конце недели курс доллара удивит украинцев - ICU3 ч. назад - 2035 1
Зарплаты украинских ІТ-специалистов5 ч. назад - 1927 1
Динамика цен на жилье в Киеве (инфографика)Вчера, 17:00 - 1521 2
Украинцы уже могут поехать в 14 стран ЕвропыВчера, 16:13 - 1504 1
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1005 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1033 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 608
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1913
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1259 3