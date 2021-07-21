В мае пятую часть льготного газа для населения получил бизнес — Нафтогаз

Из-за ошибки в контракте между Нафтогазом и газсбытами более 20% газа по льготным ценам для населения получили предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза в комментарии Экономической правде.

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«Нафтогаз» для формирования газсбытами собственных годовых продуктов подписал в апреле контракты с предприятиями. Согласно которым с 1 мая этого года до конца апреля следующего обязался продавать им газ по определенной цене, а они уже продают его населению в течение года по фиксированной цене с учетом своей маржи.

Компания «Йе Энергия» Дмитрия Фирташа и «Нафтогаз», которые совместно контролируют до 80% рынка поставок голубого топлива бытовым потребителям, законтрактовали самые большие объемы — 6 млрд куб м и 2,2 млрд куб м газа в соответствии с ценой 7,42 тыс. грн за тысячу кубометров газа — самой низкой из законтрактованных.

В «Нафтогазе» говорят, что в условиях годового контракта с этой компанией не были установлены ограничения или обязательства газсбытовых предприятий поставлять природный газ исключительно для бытовых потребителей. Таким образом, поставщики покупали у государства «дешевый» газ для населения и продавали его часть промышленности по высоким рыночным ценам.

«Такая ошибка привела к тому, что в мае 2021 года более 20% природного газа, который был отпущен газсбытовым предприятиям для поставки населению по годовым договорам, был перепродан по рыночным ценам (выше зафиксированных в договорах) для других категорий потребителей», — сообщили в «Нафтогазе».

В НАКе объясняют, что проблема заключается именно в том, как эти контракты были прописаны, а не во введении годового продукта и обеспечении Нафтогазом ресурса для него.

Сейчас Нафтогаз совместно с Минэнерго, НКРЭКУ и ООО «ОГТСУ» разработали новую модель прозрачного обеспечения потребностей населения природным газом, добавили в НАКе.