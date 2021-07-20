У Зеленского опровергли возможную отставку главы НБУ Шевченко

Информация о возможной отставке руководителя Национального банка Украины Кирилла Шевченко не соответствует действительности.
Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире на канале «Украина 24».
«Я бы сказал, что эта информация не соответствует действительности по многим причинам. Первая – переговоры с МВФ проводит не только НБУ, там задействовано достаточно большое количество институтов, Министерство финансов, Министерство юстиции, энергетики, весь Кабмин. Если это проблема – то точно не один человек отвечает. Во-вторых, мы надеемся на прогресс с МВФ, ожидаем для подписания предварительного соглашения в ближайшие недели. Критика НБУ относительно сворачивания программы долгосрочного рефинансирования – здесь просто нечего комментировать, программа продолжается. Программа «5-7-9» – президентская, и средства, перекрывающие процентную ставку, идут из госбюджета, а не от Нацбанка», – объяснил советник президента.
Комментируя последние решения Нацбанка по увеличению учетной ставки, Устенко отметил, что «это абсолютно нормальные действия любого регулятора».
«И главное – Национальный банк Украины, как и любой центробанк, является абсолютно независимым институтом», – подчеркнул он.
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