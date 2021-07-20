0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

У Зеленского опровергли возможную отставку главы НБУ Шевченко

У Зеленского опровергли возможную отставку главы НБУ Шевченко

Информация о возможной отставке руководителя Национального банка Украины Кирилла Шевченко не соответствует действительности.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире на канале «Украина 24».

«Я бы сказал, что эта информация не соответствует действительности по многим причинам. Первая – переговоры с МВФ проводит не только НБУ, там задействовано достаточно большое количество институтов, Министерство финансов, Министерство юстиции, энергетики, весь Кабмин. Если это проблема – то точно не один человек отвечает. Во-вторых, мы надеемся на прогресс с МВФ, ожидаем для подписания предварительного соглашения в ближайшие недели. Критика НБУ относительно сворачивания программы долгосрочного рефинансирования – здесь просто нечего комментировать, программа продолжается. Программа «5-7-9» – президентская, и средства, перекрывающие процентную ставку, идут из госбюджета, а не от Нацбанка», – объяснил советник президента.

Комментируя последние решения Нацбанка по увеличению учетной ставки, Устенко отметил, что «это абсолютно нормальные действия любого регулятора».

«И главное – Национальный банк Украины, как и любой центробанк, является абсолютно независимым институтом», – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • На днях СМИ сообщили, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку. Об этом, в частности, писал Financial Times, ссылаясь на два источника в окружении президента Владимира Зеленского.
  • Ранее Нацбанком прокатилась волна увольнений. Так, 1 июля Нацбанк покинул третий за сутки директор департамента. Директор департамента сопровождения кредитов Национального банка Олег Новаковский заявил, что завершает работу в НБУ.
  • Накануне стало известно, что из Национального банка Украины увольняется директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.
По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.