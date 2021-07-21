Как назначить пенсии в случае отсутствия документов о размере заработной платы

Существует много случаев, когда лица, которые обращаются в структурные подразделения Пенсионного фонда Украины, для оформления пенсии, сталкиваются с проблемой отсутствия документов о размере заработной платы для начисления пенсии.

Об этом пишет kadrovik.ua.

В основном это касается периодов трудовой деятельности до 01 января 2004 года — когда вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV (с изменениями).

Каким образом устанавливается заработная плата в случае потери документов о заработной плате (доходе). Этот вопрос регулируется «Порядком определения заработной платы (дохода) для назначения пенсии в случае потери документов о ее начислении и выплате», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июля 2006 года № 919. Случаи, при которых применяется Порядок № 919:

если утрачены первичные документы о начислении и выплате предприятиями, учреждениями, организациями заработной платы (дохода) в связи со стихийным бедствием, авариями, катастрофами или по другим независящим от лица, которое обращается за назначением пенсии, обстоятельств;

если страховой стаж лица, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, то есть когда законодательством предусмотрена обязательность предоставления справки о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов, и отсутствуют другие 60 календарных месяцев страхового стажа подряд независимо от перерывов, до 1 июля 2000 года, за которые лицо, обращающееся за назначением пенсии, может представить справку о заработке;

для подтверждения заработной платы (дохода), полученного только по основному месту работы;

для назначения пенсии, а не для ее перерасчета.

Заработная плата (доход) для назначения пенсии за период страхового стажа застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа, начиная с 1 января 1998 года определяется по данным Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

То есть, если человек с 01 января 1998 года работал официально, платил налоги со своих доходов в бюджет государства, работодатель подавал персонифицированные отчеты в ПФУ, то тогда он сможет получить информацию о своей заработной плате (доходы).

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