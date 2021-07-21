Как назначить пенсии в случае отсутствия документов о размере заработной платы

Существует много случаев, когда лица, которые обращаются в структурные подразделения Пенсионного фонда Украины, для оформления пенсии, сталкиваются с проблемой отсутствия документов о размере заработной платы для начисления пенсии.
Об этом пишет kadrovik.ua.
В основном это касается периодов трудовой деятельности до 01 января 2004 года — когда вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV (с изменениями).
Каким образом устанавливается заработная плата в случае потери документов о заработной плате (доходе). Этот вопрос регулируется «Порядком определения заработной платы (дохода) для назначения пенсии в случае потери документов о ее начислении и выплате», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июля 2006 года № 919. Случаи, при которых применяется Порядок № 919:
Заработная плата (доход) для назначения пенсии за период страхового стажа застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа, начиная с 1 января 1998 года определяется по данным Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
То есть, если человек с 01 января 1998 года работал официально, платил налоги со своих доходов в бюджет государства, работодатель подавал персонифицированные отчеты в ПФУ, то тогда он сможет получить информацию о своей заработной плате (доходы).
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