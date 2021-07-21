0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

МОН выделит 150 миллионов на обновление 62 заведений профессионального образования

МОН выделит 150 миллионов на обновление 62 заведений профессионального образования

Министерство образования и науки отобрало 62 заведения профессионального образования, которые получат субвенцию на обустройство учебно-практических центров.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Общий объем финансирования программы составляет 226 миллионов гривен. Из них 150 выделит Министерство образования в форме субвенции, остальное будет предоставлено местными бюджетами, учебными заведениями или другими социальными партнерами.

“В этом году поступило много заявок для создания центров по технологически сложным профессиям. Речь идет, например, о станочниках широкого профиля, электрогазосварщиках, токарях, электромонтажниках. Мы несомненно поддержали их, ведь часть этих профессий остро востребована на рынке труда. Вместе с тем, традиционно популярной осталась сфера услуг. Часть поданных заявок будет профинансирована по профессии повара, кондитера, швеи и другие. По этим профессиям учится подавляющее большинство учащихся”, – отметил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Согласно приказу, больше всего средств на создание центров получат Днепропетровская и Львовская области – по 5 заведений в каждой. В этих регионах крупнейшие сети учебных заведений, в частности на Днепропетровщине работают 58 “профтехов”, на Львовщине – 55.

В общем в перечень заведений, которые получат поддержку на создание центра, вошли профтехи из всех регионов страны. Планируется создание 55 новых центров и дооснащение 7 уже существующих.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

По материалам suspilne.media
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.