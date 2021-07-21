МОН выделит 150 миллионов на обновление 62 заведений профессионального образования

Министерство образования и науки отобрало 62 заведения профессионального образования, которые получат субвенцию на обустройство учебно-практических центров.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Общий объем финансирования программы составляет 226 миллионов гривен. Из них 150 выделит Министерство образования в форме субвенции, остальное будет предоставлено местными бюджетами, учебными заведениями или другими социальными партнерами.
“В этом году поступило много заявок для создания центров по технологически сложным профессиям. Речь идет, например, о станочниках широкого профиля, электрогазосварщиках, токарях, электромонтажниках. Мы несомненно поддержали их, ведь часть этих профессий остро востребована на рынке труда. Вместе с тем, традиционно популярной осталась сфера услуг. Часть поданных заявок будет профинансирована по профессии повара, кондитера, швеи и другие. По этим профессиям учится подавляющее большинство учащихся”, – отметил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук.
Согласно приказу, больше всего средств на создание центров получат Днепропетровская и Львовская области – по 5 заведений в каждой. В этих регионах крупнейшие сети учебных заведений, в частности на Днепропетровщине работают 58 “профтехов”, на Львовщине – 55.
В общем в перечень заведений, которые получат поддержку на создание центра, вошли профтехи из всех регионов страны. Планируется создание 55 новых центров и дооснащение 7 уже существующих.
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