Дом в пригороде: как правильно выбрать участок под застройку

Стоимость участка под застройку зависит от его размеров и локации. При покупке земли прежде всего нужно обращать внимание на наличие коммуникаций и дороги для подъезда.

Если землю продают слишком дешево для местности, это может свидетельствовать об имеющихся проблемах. Например, придется прокладывать новую газовую трубу, так как в существующей не хватит нужного давления, пишет mind.ua.

Кроме того, перед покупкой участка поинтересуйтесь дальнейшим развитием села или города. Эту информацию прописывают в генеральном плане развития территории. Возможно, там планируют строить новую трассу, завод или предприятие. Чтобы получить подобную информацию, надо оставить заявку в районном отделе архитектуры.

После приобретения участка нужно составить проект строительства. Его можно заказать у компаний, специализирующихся на этом. Однако бывают случаи, когда ожидания заказчиков расходятся с реальностью. Чтобы избежать таких моментов, лучше не надеяться на свое воображение. Иногда выгоднее вложить деньги в готовое жилье.

Цены на дома по Киевской области колеблются от $150 тыс. до $300 тыс. в зависимости от площади и расположения.

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