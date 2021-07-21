Какие документы подтверждают право на проведение проверки

Должностные лица контролирующего органа имеют право приступить к проведению документальной выездной проверки (плановой/внеплановой), фактической проверки при наличии оснований для их проведения, определенных НКУ, и при условии предъявления или отправки определенных документов.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
Что это за документы:
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Право на проведение документальной плановой проверки налогоплательщика предоставляется только в случае, когда ему не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения указанной проверки направлены копия приказа о проведении документальной плановой проверки и письменное уведомление с указанием даты начала проведения такой проверки.
Документальная внеплановая невыездная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа исключительно на основании решения руководителя контролирующего органа, оформленного приказом, и при условии вручения налогоплательщику копии приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки и письменного уведомления о дате начала и месте проведения такой проверки.
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