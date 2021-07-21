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Какие документы подтверждают право на проведение проверки

Какие документы подтверждают право на проведение проверки

Должностные лица контролирующего органа имеют право приступить к проведению документальной выездной проверки (плановой/внеплановой), фактической проверки при наличии оснований для их проведения, определенных НКУ, и при условии предъявления или отправки определенных документов.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Что это за документы:

  • направление на проведение проверки, в котором указываются дата выдачи, наименование контролирующего органа, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизиты субъекта или объекта, проверка которого проводится, цель, вид, основания, дата начала и продолжительность проверки, должность и фамилия должностного лица, которое будет проводить проверку. Направление на проверку в таком случае является действительным при наличии подписи руководителя контролирующего органа, скрепленной печатью контролирующего органа;
  • копия приказа о проведении проверки, в котором указываются дата выдачи, наименование контролирующего органа, наименование и реквизиты субъекта и в случае проведения проверки в другом месте – адрес объекта, проверка которого проводится, цель, вид, основания для проведения проверки, определенные НКУ, дата начала и продолжительность проверки, период деятельности, который будет проверяться. Приказ о проведении проверки действителен при наличии подписи руководителя контролирующего органа и скрепления печатью контролирующего органа;
  • служебные удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

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Право на проведение документальной плановой проверки налогоплательщика предоставляется только в случае, когда ему не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения указанной проверки направлены копия приказа о проведении документальной плановой проверки и письменное уведомление с указанием даты начала проведения такой проверки.

Документальная внеплановая невыездная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа исключительно на основании решения руководителя контролирующего органа, оформленного приказом, и при условии вручения налогоплательщику копии приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки и письменного уведомления о дате начала и месте проведения такой проверки.

Справка Finance.ua:

  • В Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда – за первые 3 недели кампании было выявлено 3216 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.
  • На сегодняшний день каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, однако теневая занятость имеет существенную тенденцию к уменьшению.
По материалам Finance.UA
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