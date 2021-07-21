Апгрейд телефона 2001 года: Nokia представила смартфон с 5G (фото)

Компания HMD Global представила смартфон Nokia XR20, который является обновленной версией телефона Nokia’s 6310 от 2001 года.
Об этом сообщает CNBC.
Устройство имеет 16,9-сантиметровый Full HD+ дисплей, который выдерживает падение с высоты 1,8 метра.
Также Nokia XR20 может находиться под водой до одного часа и выдерживать экстремальные температуры.
Фото: GSMArena
Основная камера смартфона, который поддерживает интернет в 5G, имеет разрешение 48 и 13 Мп.
Nokia XR20 доступен в черном и голубом цветах. Стоимость одной модели начинается от 549,99 долл. США, а первые доставки ожидают уже с 24 августа.
Фото: GSMArena
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты украинских ІТ-специалистовВчера, 11:05 - 3859 6
Мининфраструктуры назвало ориентировочную стоимость проезда по платным дорогамВчера, 15:00 - 1073 6
Три миллиона гривен под 3% годовых: история одного кредита госпрограммы «5-7-9%»Вчера, 12:32 - 1152 4
До 16,99 грн. Тарифы на газ в августе у разных поставщиковВчера, 14:01 - 4104 3
ГБР ликвидировало канал контрабанды на десятки миллионов гривен на Киевской таможнеВчера, 15:47 - 238 2
В конце недели курс доллара удивит украинцев - ICUВчера, 13:03 - 5716 1
До 16,99 грн. Тарифы на газ в августе у разных поставщиковВчера, 14:01 - 4104 3
Зарплаты украинских ІТ-специалистовВчера, 11:05 - 3859 6
Нотариусы отказываются проводить сделки с землей, – ДубилетВчера, 11:15 - 2602 1
Как «подложить свинью» своему работодателю — совет от ГетманцеваВчера, 17:38 - 1496 1
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1070 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1091 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 624
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1974 1
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1283 3