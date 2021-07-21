Апгрейд телефона 2001 года: Nokia представила смартфон с 5G (фото)

Компания HMD Global представила смартфон Nokia XR20, который является обновленной версией телефона Nokia’s 6310 от 2001 года.

Об этом сообщает CNBC.

Устройство имеет 16,9-сантиметровый Full HD+ дисплей, который выдерживает падение с высоты 1,8 метра.

Также Nokia XR20 может находиться под водой до одного часа и выдерживать экстремальные температуры.



Фото: GSMArena

Основная камера смартфона, который поддерживает интернет в 5G, имеет разрешение 48 и 13 Мп.

Nokia XR20 доступен в черном и голубом цветах. Стоимость одной модели начинается от 549,99 долл. США, а первые доставки ожидают уже с 24 августа.



Фото: GSMArena