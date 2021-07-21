iPhone 2022 года получат прочный титановый корпус

Аналитики JP Morgan Chase сообщили, что корпуса iPhone 14, которые выйдут в 2022 году, будут сделаны из нового титанового сплава. По крайней мере у старших моделей.

По словам аналитиков, использование титанового сплава станет одним из самых значительных изменений в дизайне корпуса iPhone. Foxconn будет эксклюзивным производителем титановых рам для моделей высокого класса.

Ранее Apple не применяла титан в смартфонах. Сейчас компания использует этот материал только в некоторых моделях Apple Watch Series 6 и в физической карте Apple Card.

Титановый корпус iPhone должен быть более устойчивым к царапинам и изгибу. Сплав будет так же крепок, как сталь, но на 45% легче. Кроме того, он будет более устойчивым к коррозии.

Есть у материала и недостатки. На нем остаются отпечатки пальцев. Однако Apple работает над этой проблемой.