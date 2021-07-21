Безос предложил NASA $2 миллиарда за контракт на создание корабля для полета на Луну

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до 2 млрд долларов расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля.

Об этом Безос написал в открытом письме Нельсону.

Компания Безоса Blue Origin, говорится в письме, “стремится построить будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе на благо Земли. Мы убеждены, что для продвижения будущего Америки в космосе NASA должно быстро и гарантированно вернуться на Луну”.

По словам миллиардера, Blue Origin откликнулась на срочный призыв NASA разработать посадочный модуль, создала национальную команду – для проектирования, строительства и эксплуатации системы полета. NASA инвестировала в эту команду более полумиллиарда долларов, и она показала хорошие результаты. Команда разработала безопасную и эффективную конструкцию, которая сможет обеспечить высадку человека в 2024 году для постоянной миссии на Луне.

В качестве горючего модуль будет использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне. Система спроектирована таким образом, чтобы она могла перемещаться на различных ракетах-носителях, в частности Falcon Heavy, SLS, Vulcan и New Glenn, отмечает Безос, считая это большим преимуществом проекта. Начальная миссия компании Blue Origin требует всего три коммерческих запуска. Это очень малое количество и снижает риск провала миссии из-за аномалий при запуске, говорится в письме.

«Однако, – продолжает Безос, – несмотря на эти преимущества, в последний момент должностное лицо Агентства решило предоставить многолетнюю, многомиллиардную поддержку компании SpaceX… Это решение нарушило традицию успешных коммерческих космических программ NASA, положив конец конкуренции на годы вперед».

При этом Безос предложил NASA возместить до $2 млрд дефицита бюджета в обмен на контракт по созданию посадочного модуля для высадки на Луну. Компания готова отказаться от получения платежей в этом году и в течение двух следующих лет.

«Это не отсрочка, а полный отказ от этих платежей», – подчеркивается в письме.

Blue Origin предлагает за свой счет принять участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает более чем в $1 млрд.

Компания предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасходы, в том числе связанные с увеличением расходов партнеров.

Напомним: в апреле NASA сообщило, что заключило контракт на сумму 2,89 млрд долларов с компанией Маска SpaceX по разработке и построению посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну. Blue Origin также претендовала на контракт и обжаловала решение NASA, после чего космическое агентство попросило SpaceX приостановить работы.

В июле Безос слетал в космос на ракете New Shepard, которую построила Blue Origin. Миллиардер, его брат Марк и еще двое космических туристов поднялись более чем на 100 км. После этого капсула с экипажем на парашютах спустились на землю. Весь полет длился чуть более 10 минут.