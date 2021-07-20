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Нацбанк посвятил монету лошади Пржевальского (фото)

Нацбанк посвятил монету лошади Пржевальского (фото)

Национальный банк с 29 июля вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского».

Монета посвящена символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника – лошади Пржевальского – единственному существующему виду диких лошадей, сохранившихся по сей день в первозданном виде, и который занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом «на грани исчезновения».

Монета начинает ряд монет «Чернобыль. Возрождение».


«Парадокс, но техногенная катастрофа дала природе уникальный шанс на возрождение, которым она воспользовалась сполна. В 2016 году на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был создан крупнейший и самый молодой объект природно-заповедного фонда Украины – Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Эта территория стала своеобразным резерватом для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей живого мира», – отметили в НБУ.

Монета изготовлена из нейзильбера, номинал – 5 грн.

По материалам Финансовый клуб
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