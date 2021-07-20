Нацбанк посвятил монету лошади Пржевальского (фото)

Национальный банк с 29 июля вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского».
Монета посвящена символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника – лошади Пржевальского – единственному существующему виду диких лошадей, сохранившихся по сей день в первозданном виде, и который занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом «на грани исчезновения».
Монета начинает ряд монет «Чернобыль. Возрождение».
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