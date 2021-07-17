Межбанк: начало недели пройдет с определенным давлением на курс доллара

Вторник на валютном рынке продолжит тенденции конца прошлой – начала этой недели и пройдет динамично с определенным давлением на курс доллара. На поведение всех участников торгов продолжат влиять все те же основные факторы:

1). Пик периода возмещений НДС экспортерам.

2). Поведение нерезидентов и крупных местных игроков на первичном и вторичном рынках ОВГЗ с учетом того, что сегодня проходит новый аукцион Минфина по размещению облигаций. Чиновники будут продавать гривневые бумаги на 394 и 483 дня с ограничением по 3 млрд грн каждых, без ограничений в гривне – на 826, 1071 и 2128 дней, а также долларовые на 330 дней;

3). Приближение конца месяца и активизация хозяйственной деятельности всех клиентов перед отчетной датой.

Завтра Минфину Украины надо погасить гривневые облигации на сумму около 1,171 млрд гривен и выплатить проценты еще по 4 другим выпускам, а 29-го числа предстоит погашение валютных бумаг на сумму порядка $350 млн. С учетом повышения учетной ставки НБУ для инвесторов является принципиальным вопрос доходности по гривневым бумагам на этом аукционе.

Торг между потенциальными местными и иностранными покупателями бумаг и Минфином сегодня только усилится. А поведение нерезидентов в этот момент будет принципиальным для курсообразования в период с понедельника по среду. По нашему прогнозу, 27 июля Минфин Украины сможет продать гривневые ОВГЗ с доходностью от 10,95% до 12,60% годовых в зависимости от сроков размещения, а также долларовые бумаги с доходностью около 3,70% годовых при общем объеме размещения в пределах эквивалента от 6,5 до 14,8 млрд гривен.

Уровень доходности гривневых облигаций на сегодняшнем аукционе – по сути, главная интрига для всех местных инвесторов и нерезидентов. От активности игроков на этом рынке (в первую очередь нерезидентов) во многом и будет зависеть ситуация на валютном рынке в ближайшие пару дней.

Все вышеперечисленные факторы будут существенно влиять на статистику торгов и, по прогнозу Finance.ua, сегодня объем операций на межбанке составит до $120-155 млн при заключении до 480-650 сделок. Крупные покупатели и спекулянты постараются закрепить свои успехи прошлых дней и снова сыграть “на понижение”. Но если НБУ опять выйдет на торги с интервенцией по выкупу излишков доллара, именно его ценники и станут диктовать рынку тренд по курсу.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 27 июля будут в пределах: доллар — коридор 26,85-27,10 грн, евро — коридор 31,55-31,95 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,75-27,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 12-15 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,50 до 32,05 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 31,65-31,95 грн при спреде в 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,95 / 26,97

евро – 31,82 / 31,84

Курсы валют на Межбанке

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