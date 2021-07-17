Нотариусы отказываются проводить сделки с землей, – Дубилет

С 1 июля в Украине открылся рынок земли, но из-за царящей на нем неопределенности нотариусы отказываются оформлять договора купли-продажи. Они ожидают дополнительных разъяснений от государственных органов.
Об этом заявил Дмитрий Дубилет, сооснователь профильного онлайн-сервиса Dobrozem.
По данным официальной статистики, на начало месяца на продажу были выставлены 1973 земельных участка. Из них ожидаемо наибольшее количество было сосредоточено в столичном регионе, сообщила геоинформационная система “Увекон”:
Киевская область – свыше 430;
Одесская – 170;
Днепропетровская – 132;
Львовская – 114;
Полтавская – 106;
Харьковская – 99;
Херсонская – 98;
Житомирская – 96;
Винницкая область – 80 земельных участков.
Средняя стоимость гектара после 1 июля колебалась в пределах $2-3,6 тыс., иногда доходя – в непосредственной близости (20-30 км) от Киева – до $4,5 тыс.
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