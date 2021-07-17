В Винницкой области чиновники Укрзализныци пытались присвоить почти ₴5 миллионов

В Винницкой области полиция разоблачила присвоение 4,8 млн грн государственных средств должностными лицами одного из структурных подразделений “Укрзализныци” – санатория.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Винницкой области.
“Следователи-детективы при оперативном сопровождении сотрудников отдела защиты интересов общества и государства ГУНП в Винницкой области разоблачили преступную деятельность должностных лиц одного из санаториев, которые нанесли ущерб государственному предприятию. Следствием установлено, что в течение нескольких лет средства, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплаты за продление срока путевок были не оприходованы, а поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожены. Согласно акту ревизии, сумма присвоенных таким образом средств составила 4 млн 800 тысяч гривен “, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью скрыть преступные действия и избежать уголовной ответственности бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения.
23 июля на одной из должностных лиц объявлено о подозрении. Причастность к преступлению других должностных лиц документируется в ходе досудебного расследования.
Сейчас злоумышленницы объявлено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Такое преступление наказывается заключением на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц, причастных к преступной схемы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергиюВчера, 12:00 - 6192 31
«Газпром» снижает транзит через Украину, чтобы ускорить запуск «Северного потока-2», — оператор ГТСВчера, 09:15 - 864 10
Укртрансгаз за полгода сократил потери газа на 2 миллиарда кубовВчера, 07:47 - 768 6
«Антонов» планирует собирать модифицированные украинские самолеты в КанадеВчера, 15:33 - 686 4
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергиюВчера, 12:00 - 6192 31
Сегодня заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД (список)Вчера, 11:05 - 2595
Какие авто предпочитают украинцы: цена, вид топлива, возраст (опрос)Вчера, 16:00 - 2512
Динамика цен на жилье в Киеве (инфографика)Вчера, 17:00 - 1310 1
Межбанк: кто спасает доллар от обвала на валютном рынкеВчера, 17:58 - 1272
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 976 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 996 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 592
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1864
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1224 3