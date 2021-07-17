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В Винницкой области чиновники Укрзализныци пытались присвоить почти ₴5 миллионов

В Винницкой области чиновники Укрзализныци пытались присвоить почти &#8372;5 миллионов

В Винницкой области полиция разоблачила присвоение 4,8 млн грн государственных средств должностными лицами одного из структурных подразделений “Укрзализныци” – санатория.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

“Следователи-детективы при оперативном сопровождении сотрудников отдела защиты интересов общества и государства ГУНП в Винницкой области разоблачили преступную деятельность должностных лиц одного из санаториев, которые нанесли ущерб государственному предприятию. Следствием установлено, что в течение нескольких лет средства, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплаты за продление срока путевок были не оприходованы, а поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожены. Согласно акту ревизии, сумма присвоенных таким образом средств составила 4 млн 800 тысяч гривен “, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью скрыть преступные действия и избежать уголовной ответственности бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения.

23 июля на одной из должностных лиц объявлено о подозрении. Причастность к преступлению других должностных лиц документируется в ходе досудебного расследования.

Сейчас злоумышленницы объявлено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Такое преступление наказывается заключением на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц, причастных к преступной схемы.

По материалам Укринформ
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