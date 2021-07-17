0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Tesla впервые заработала более 1 миллиарда долларов чистой прибыли за квартал

Tesla впервые заработала более 1 миллиарда долларов чистой прибыли за квартал

Производитель электрокаров Tesla отчитался о результатах за 2 квартал 2021 года — впервые в истории компании чистая прибыль превысила отметку в 1 млрд долл.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что чистая прибыль (GAAP) составила 1,14 млрд долл, распределенная прибыль на акцию — 1,45 долл.

Общая выручка от продажи электрокаров — 10,21 млрд долл.

Tesla также отчиталась о доходах в 801 млн долл. от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий, что более чем на 60% больше, чем в прошлом квартале.

При этом, Bitcoin-активы Tesla потеряли в цене 23 млн долл., эти потери компания отразила как операционные расходы в разделе о реструктуризации.

«Tesla по-прежнему намерена увеличить поставки автомобилей более чем на 50% в этом году, но отметила, что «темпы роста будут зависеть от мощности оборудования, операционной эффективности, а также мощности и стабильности цепочки поставок», — говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.