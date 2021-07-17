Tesla впервые заработала более 1 миллиарда долларов чистой прибыли за квартал

Производитель электрокаров Tesla отчитался о результатах за 2 квартал 2021 года — впервые в истории компании чистая прибыль превысила отметку в 1 млрд долл.
Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что чистая прибыль (GAAP) составила 1,14 млрд долл, распределенная прибыль на акцию — 1,45 долл.
Общая выручка от продажи электрокаров — 10,21 млрд долл.
Tesla также отчиталась о доходах в 801 млн долл. от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий, что более чем на 60% больше, чем в прошлом квартале.
При этом, Bitcoin-активы Tesla потеряли в цене 23 млн долл., эти потери компания отразила как операционные расходы в разделе о реструктуризации.
«Tesla по-прежнему намерена увеличить поставки автомобилей более чем на 50% в этом году, но отметила, что «темпы роста будут зависеть от мощности оборудования, операционной эффективности, а также мощности и стабильности цепочки поставок», — говорится в сообщении.
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