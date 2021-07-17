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Украинцы увеличили вклады в банках

Украинцы увеличили вклады в банках

По состоянию на 1 июля 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 629,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные ФГВФЛ.

Напомним, что по состоянию на 1 июня 2021 общая сумма вкладов составляла 616,7 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля 2021:

  • вклады в национальной валюте – 386,4 млрд грн;
  • Вклады в иностранной валюте – 243,1 млрд грн.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 245,95 млрд грн.

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Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 июля 2021 составила 55,9 млрд грн (8,9% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 под гарантии Фонда гарантирования вкладов подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Как выплачиваются вклады в иностранной валюте. При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 июля 2021 в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.
  • В Фонде гарантирования вкладов физлиц ожидают, что гарантированную сумму повысят уже к концу 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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